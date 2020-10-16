Труханов: мы сделаем все для восстановления исторической справедливости

Городская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра Одессы и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook.



“Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом”, - написал Геннадий Труханов.

То же, по словам Одесского городского головы, касается и улицы 25-ой Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало город от оккупантов в годы войны.

"Впереди нам ещё предстоит много работы, но главные шаги уже сделаны. И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость", - подчеркнул мэр Одессы.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

Как известно, проспект Маршала Жукова, улица 25-й Чапаевской дивизии и ещё около полусотни улиц, переулков и других топонимических объектов были переименованы по распоряжению Михаила Саакашвили в мае 2016 года, когда Саакашвили занимал пост председателя Одесской облгосадминистрации.