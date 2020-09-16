Труханов решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

Об этом он сообщил в начале 45-й сессии Одесского горсовета 16 сентября.

"Я подписал распоряжение про созыв общественных слушаний относительно вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе прежних названий", - рассказал мэр.

В свою очередь, активисты-радикалы, которые проникли в здание мэрии, высказались против такого решения.

"Никто не лишал голоса города-герой Одессу", - заявил им мэр.

Напомним, проспект Маршала Жукова, улица 25-й Чапаевской дивизии и ещё около полусотни улиц, переулков и других топонимических объектов были переименованы по распоряжению Михаила Саакашвили в мае 2016 года, когда Саакашвили занимал пост председателя Одесской облгосадминистрации.