Труханов: ми зробимо все для відновлення історичної справедливості

Міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в Facebook.



“Для цього є всі законні підстави. Зокрема, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом", - написав Геннадій Труханов.

То ж, за словами Одеського міського голови, стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії - легендарного формування, яке захищало місто від окупантів у роки війни.

"Попереду нас ще чекає багато роботи, але головні кроки вже зроблені. І ми зробимо все можливе, щоб остаточно відновити історичну справедливість", - підкреслив мер Одеси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова і вулицю 25-ї Чапаєвської Дивізії.

Як відомо, проспект Маршала Жукова, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії і ще близько півсотні вулиць, провулків та інших топонімічних об'єктів були перейменовані за розпорядженням Михайла Саакашвілі в травні 2016 року, коли Саакашвілі обіймав посаду голови Одеської облдержадміністрації.