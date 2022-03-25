UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Труханов оценил возможность нападения на Одессу со стороны Приднестровья

Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что военные и местные власти не исключают, что российские войска могут напасть на город со стороны Приднестровья. Поскольку на границе с Одессой находится группировка войск оккупантов.

Об этом Труханов рассказал в интервью РБК-Украина.

Труханов заявил, что у властей города есть опасения, что Одессу могут окружить как с моря, так и с суши.

"Я рассуждаю тактически, как рассуждают военные. У нас есть опасения - об этом, в частности, говорят военные и эксперты - что Одессу могут окружить. Это, во-первых, с моря подойти флотом. Во-вторых, если прорвут оборону со стороны Вознесенска и Николаева", - заявил городской глава Одессы.

При этом он выразил уверенность, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, потому что Вооруженные силы сражаются стойко. Он также добавил, что не исключают, что город могут взять в кольцо, если российские войска двинутся с Приднестровья.

"И, конечно же, с точки зрения военной науки врагу было бы на руку открыть еще одно направление – с Приднестровья. И таким образом с трех сторон окружить Одессу – атаковать наши оборонительные позиции, линию обороны и взять Одессу в кольцо. Поэтому мы не исключаем, и военные не исключают, что это возможно, поскольку на границе с нами находится группировка войск России в Приднестровье", - заявил Труханов.

Напомним, ранее Труханов рассказал, как Одесса готовится давать отпор оккупантам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий ТрухановОдессаВойна России против Украины