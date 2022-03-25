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Труханов оцінив можливість нападу на Одесу з боку Придністров'я

Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що військова і місцева влада не виключає, що російські війська можуть напасти на місто з боку Придністров'я. Оскільки на кордоні з Одесою знаходиться угруповання військ окупантів.

Про це Труханов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Труханов заявив, що у влади міста є побоювання, що Одесу можуть оточити як з моря, так і з суші.

"Я міркую тактично, як міркують військові. У нас є побоювання - про це, зокрема, кажуть військові та експерти - що Одесу можуть оточити. Це, по-перше, з моря підійти флотом. По-друге, якщо прорвуть оборону з боку Вознесенська і Миколаєва", - заявив міський голова Одеси.

При цьому він висловив упевненість, що окупанти не прорвуть оборону Одеси, тому що Збройні сили б'ються стійко. Він також додав, що не виключають, що місто можуть взяти в кільце, якщо російські війська рушать з Придністров'я.

"І, звичайно ж, з точки зору військової науки ворогові було б на руку відкрити ще один напрямок - з Придністров'я. І таким чином з трьох сторін оточити Одесу - атакувати наші оборонні позиції, лінію оборони і взяти Одесу в кільце. Тому ми не виключаємо, і військові не виключають, що це можливо, оскільки на кордоні з нами знаходиться угруповання військ Росії в Придністров'ї", - заявив Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов розповів, як Одеса готується давати відсіч окупантам.

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