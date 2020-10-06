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Труханов: в Одесском электротранспорте внедряется оплата с помощью смартфона

Одесса, Вторник 06 октября 2020 19:14
Труханов: в Одесском электротранспорте внедряется оплата с помощью смартфона
Фото: электротранспорт Одессы (пресс-служба мэра города)
Автор: РБК-Украина

В городском электротранспорте Одессы теперь можно будет рассчитываться за проезд при помощи смартфона. Это стало возможным благодаря приложению Transpod, которое было разработан для Одессы бесплатно.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"При наличии тех опций, которые имеются, дополнительная опция безналичной и бесконтактной оплаты - это уже большой спектр услуг, которые предлагает наше коммунальное предприятие", - сообщил Труханов.

По его словам, возможность оплаты в наличной форме, как и стоимость проезда в городском электротранспорте остается неизменной.

"На сегодня возможность безналичной формы расчета, валидаторы будут установлены на каждую дверь, есть возможность купить постоянный билет, что выгоднее чем разовая поездка, и есть возможность рассчитаться с кондуктором. Будут появляться новые технологии и возможности - будем их внедрять", - добавил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

Мэр Одессы подчеркнул, что возможность безналичной оплаты в транспорте - один из этапов комплексной работы по внедрению электронного билета, которая ведётся в городе.

"За последние несколько лет наш городской электротранспорт очень преобразился. Параллельно мы реализовали ряд пилотных проектов и они показали востребованность безналичного способа оплаты, поэтому сегодня мы с уверенностью говорим об актуальности и своевременности внедрения данной формы оплаты в нашем транспорте", - сказал мэр Одессы.

Напомним, на данный момент заканчивается тестирование приложения Transpod и через 1-2 недели обновление будет доступно в AppStore и Play Market.

По словам городского головы, в будущем планируется внедрить безналичную форму оплаты в городских маршрутках с возможностью оплаты полного маршрута с учетом смены транспорта.

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