Труханов: в Одеському електротранспорті впроваджується оплата за допомогою смартфона

Фото: електротранспорт Одеси (прес-служба мера міста)

У міському електротранспорті Одеси тепер можна буде розраховуватися за проїзд за допомогою смартфона. Це стало можливим завдяки програмі Transpod, яка була розроблена для Одеси безкоштовно.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"При наявності тих опцій, які є, додаткова опція безготівкової та безконтактної оплати - це вже великий спектр послуг, які пропонує наше комунальне підприємство", - повідомив Труханів.

За його словами, можливість оплати у готівковій формі, як і вартість проїзду в міському електротранспорті залишається незмінною.

"На сьогодні можливість безготівкової форми розрахунку, валідатори встановлять на кожні двері, є можливість купити постійний квиток, що вигідніше ніж разова поїздка, і є можливість розрахуватися з кондуктором. Будуть з'являтися нові технології та можливості - будемо їх реалізовувати", - додав директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман.

Мер Одеси підкреслив, що можливість безготівкової оплати в транспорті - один з етапів комплексної роботи з впровадження електронного квитка, які ведуться в місті.

"За останні кілька років наш міський електротранспорт дуже змінився. Паралельно ми реалізували ряд пілотних проектів і вони показали затребуваність безготівкового способу оплати, тому сьогодні ми з упевненістю говоримо про актуальність та своєчасність впровадження даної форми оплати в нашому транспорті", - сказав мер Одеси.

Нагадаємо, на цей час закінчується тестування програми Transpod і через 1-2 тижні оновлення буде доступно в AppStore і Play Market.

За словами міського голови, у майбутньому планується впровадити безготівкову форму оплати у міських маршрутках з можливістю оплати повного маршруту з урахуванням зміни транспорту.