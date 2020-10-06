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Труханов: все одесские дворы должны быть безопасными и благоустроенными

Одесса, Вторник 06 октября 2020 14:21
Труханов: все одесские дворы должны быть безопасными и благоустроенными
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов и депутаты от партии "Доверяй делам" обсудили с жителями поселка Котовского планы по ремонту покрытия внутриквартального проезда по Марсельской, 22 и 24.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Сообщается, что ранее жители неоднократно обращались к депутату Одесского горсовета Людмиле Варавве и просили помочь в благоустройстве территории.

По ее словам, сегодня разработаны три схемы на три адреса, по первому уже начаты работы. Капитальный ремонт будет проведён не только на Марсельской, а также по улице Крымской, между домами 54, 56, 58.

"Общение с одесситами - единственно верный способ узнать о насущных проблемах. Конечно, все сразу сделать не получается, но мы прилагаем все усилия. Главное, что мы не стоим на месте, а ежедневно что-то делаем для Одессы и для одесситов", - отметил Геннадий Труханов.

Он также отметил, что в ходе работ заменят бортовой камень, бордюры, обустроят новые дорожки, тротуары и подходы к подъездам, или восстановят уже существующие, установят площадки под контейнеры - для сбора твердых бытовых отходов. Также отремонтируют проезжую часть, для парковки обустроят специальные "карманы", а вдоль школы проложат асфальтовую дорогу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе по улице Маршала Говорова, на территории ОСМД "Говорова 5" и ОСМД "Лунный на Говорова", в которые входят 5 близлежащих домов, состоялось открытие благоустроенного двора.

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Новости Украины Общество ОдессадорогиГеннадий Труханов
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