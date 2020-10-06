Труханов: усі одеські двори повинні бути безпечними і впорядкованими

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Мер Одеси Геннадій Труханов і депутати від партії "Довіряй справам" обговорили з жителями селища Котовського плани з ремонту покриття внутрішньоквартального проїзду на Марсельській, 22 і 24.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Повідомляється, що раніше мешканці неодноразово зверталися до депутата Одеської міськради Людмили Варавви й просили допомогти в благоустрої території.

За її словами, сьогодні розроблено три схеми на три адреси, на першій вже розпочаті роботи. Капітальний ремонт буде проведений не тільки на Марсельській, а також по вулиці Кримській, між будинками 54, 56, 58.

"Спілкування з одеситами - єдино надійний спосіб дізнатися про насущні проблеми. Звичайно, все одразу зробити не виходить, але ми докладаємо всі зусилля. Головне, що ми не стоїмо на місці, а щодня щось робимо для Одеси і для одеситів", - зазначив Геннадій Труханов.

Він також зазначив, що в ході робіт замінять бортовий камінь, бордюри, облаштують нові доріжки, тротуари і підходи до під'їздів, чи відновлять вже існуючі, встановлять майданчики під контейнери для збору твердих побутових відходів. Також відремонтують проїжджу частину, для парковки облаштують спеціальні "кишені", а вздовж школи прокладуть асфальтову дорогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі по вулиці Маршала Говорова, на території ОСББ "Говорова 5" та ОСББ "Місячний на Говорова", в які входять 5 прилеглих будинків, відбулося відкриття упорядкованого двору.