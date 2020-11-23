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Труханов: в Одессе будут организованы дополнительные места для больных с COVID-19

Одесса, Понедельник 23 ноября 2020 14:11
Труханов: в Одессе будут организованы дополнительные места для больных с COVID-19
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Управление капитального строительства Одесского городского совета назначено заказчиком и ответственным за исполнение ремонтных работ в медучреждениях, где развернут койки для больных с COVID-19.

Об этом стало известно в ходе внеочередного дистанционного заседания исполнительного комитета.

"Мы собрали внеочередное заседание исполкома, потому что новые места для пациентов с COVID-19 нужно организовать как можно быстрее, каждый день на счету", - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Так, сейчас проводится текущий ремонт больницы на Троицкой, которую полностью перепрофилируют для приема больных с COVID-19 организовав 150 койкомест.

Кроме того, после проведения текущего ремонта в отделении ГКБ № 8 на Фонтанской дороге, 110, будет развернуто 90 коек, в детском отделении ГКБ № 5 на Лидерсовском бульваре, 11, - 120 коек, отделении кардиологии ГКБ № 1 на Мясоедовской, 32 - 46 коек, отделении № 15 в инфекционной больнице - 30 коек. Всего после текущего ремонта в медучреждениях планируется развернуть 476 коек, из них 230 будут снабжены централизованной подачей кислородом.

"Надеемся, что эти койки нам не понадобятся, но мы должны иметь их, чтобы уверенно себя чувствовать при любом развитии ситуации. Главным моментом будет замена внутренних электросетей, потому что нагрузка на них увеличится при подключении дополнительного оборудования. К тому же, "Одессаоблэнерго" по нашему заказу проводит обследование мощности внешних проводок, которые подходят к больницам, где развернут дополнительные койки. Так что работа в этом направлении уже активно движется", - отметил Одесский городской голова.

Напомним, в настоящее время в Одессе развернуто 708 коек для больных с COVID-19 – 663 обычных и 45 реанимационных. Но в связи с ростом заболеваемости нужны дополнительные места.

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Новости Украины Медицина ОдессаОдессаГеннадий ТрухановбольницаКоронавирус

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