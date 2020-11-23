Труханов: в Одесі будуть організовані додаткові місця для хворих на COVID-19

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Управління капітального будівництва Одеської міської ради призначено замовником та відповідальним за виконання ремонтних робіт у медичних установах, де розгорнуто ліжка для хворих на COVID-19.

Про це стало відомо в ході позачергового дистанційного засідання виконавчого комітету.

"Ми зібрали позачергове засідання виконкому, тому що нові місця для пацієнтів з COVID-19 треба організувати якомога швидше, кожен день на рахунку", - повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Так, зараз проводиться поточний ремонт лікарні на Троїцькій, яку повністю перепрофілюють для прийому хворих на COVID-19 організувавши 150 ліжкомісць.

Крім того, після проведення поточного ремонту у відділенні МКЛ № 8 на Фонтанській дорозі, 110, буде розгорнуто 90 ліжок, в дитячому відділенні МКЛ № 5 на Лідерсовському бульварі, 11, - 120 ліжок, у відділенні кардіології МКЛ № 1 на М'ясоєдовсікй, 32 - 46 ліжок, відділення № 15 в інфекційній лікарні - 30 ліжок. Всього після поточного ремонту в медустановах планується розгорнути 476 ліжок, з них 230 будуть забезпечені централізованою подачею кисню.

"Сподіваємося, що ці ліжка нам не знадобляться, але ми повинні мати їх, щоб впевнено себе почувати при будь-якому розвитку ситуації. Головним моментом буде заміна внутрішніх електромереж, тому що навантаження на них збільшиться при підключенні додаткового обладнання. До того ж "Одесаобленерго" на наше замовлення проводить обстеження потужності зовнішніх проводок, які підходять до лікарень, де розгорнуто додаткові ліжка. Так що робота в цьому напрямку вже активно рухається", - наголосив Одеський міський голова.

Нагадаємо, зараз в Одесі розгорнуто 708 ліжок для хворих з COVID-19 – 663 звичайних і 45 реанімаційних. Але у зв'язку зі зростанням захворюваності потрібні додаткові місця.