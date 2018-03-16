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Интервью

Труханов: Одесса - город с наилучшим финансовым положением в стране

НовостиОбщество    16.03.2018 - 17:52
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Среди основных векторов развития города в 2017 году мэр назвал социальную направленность, развитие экономики и улучшение качества жизни людей

Мэр Одессы Геннадий Труханов отчитался перед территориальной громадой. Об этом сообщили в пресс-службе мэра. 

Отмечается, что в этом году местом проведения отчета, был выбран большой зал новой мэрии на ул. Косовской, 2д.

Среди основных векторов развития города в 2017 году мэр назвал социальную направленность, развитие экономики и улучшение качества жизни людей. 

"В городе продолжается работа по обновлению и модернизации всего городского хозяйства. Мы уже давно не латаем дыры, а подходим к вопросу капитально: теплосети, дороги, транспорт – все это должно соответствовать духу времени и отвечать потребностям одесситов", - заявил городской голова. 

Труханов также отметил, что по оценке Международного центра перспективных исследований Одесса признана городом с наилучшим финансовым положением в Украине.

Бюджет - далеко не единственное направление, в котором Одесса занимает лидирующие позиции. Так, среди серьёзных достижений - развитие муниципального электротранспорта в Одессе.

"Три года назад мы поставили перед собой цель - предоставление качественно новой услуги в обновленном подвижном составе. Мы сделали ставку на электротранспорт. Это, в первую очередь, экологично, а также экономически выгодней для населения", - подчеркнул Геннадий Труханов.

На рельсы спущено 10 новых модернизированных трамваев, сделанных силами КП "Одесгорэлектротранс", по маршрутам города курсирует 10 новых низкопольных троллейбусов, приобретенных за бюджетные средства. 

Также Одесса первой в Украине реализовала проект сотрудничества с ЕБРР о пополнении троллейбусного парка еще на 47 троллейбусов.  Первые белорусские троллейбусы уже курсируют на маршрутах города. Кстати, одесское коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" в течение более 2 лет удерживает первенство среди коммунальных предприятий Украины.

Также как первоочередную задачу городской голова выделил развитие сферы образования. Так, за последние 3 года капитально отремонтировано и открыто 12 дошкольных учебных учреждений, отремонтировано 77 пищеблоков, капитально отремонтированы десятки школ. 

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Основной акцент, по словам Труханова, сделан на внедрении энергоэффективных мероприятий. В планах – открытие в этом году новой школы  на  ул. М. Говорова, 8, строительство школы на 1000 мест в Суворовском районе, а также  реконструкция детского сада в пер. Каркашадзе и строительство нового детского сада в районе парка Победы. И все это - несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в стране. 

Не меньше успехов и в сфере здравоохранении. Геннадий Труханов рассказал, что Одесса пока единственный город в Украине, в котором внедрен проект по бесплатному обеспечению медикаментами ургентных больных в первые трое суток после госпитализации в стационар.

"Городская программа "Здоровье" признана лучшей в Украине. К нам едут из других городов перенимать этот опыт. Мы делаем все для того, чтобы люди приходили в комфортные, отремонтированные медицинские учреждения, оснащенные современной аппаратурой. Новые амбулатории открываются в отдаленных микрорайонах, где медучреждений не было в принципе", - отметил мэр Одессы.

Также городской голова назвал Одессу лидером по количеству введенных в эксплуатацию недостроев. К восьми сданным ранее в этом отчетном периоде прибавились еще два в Малиновском и "Новый Маяк" в Суворовском районе. Кроме того, в городе приступили к планомерному ремонту памятников архитектуры: здание дворца бракосочетаний, жилые дома в Воронцовском переулке, на Тираспольской площади. 

Начата реставрация памятникв национального значения комплекса Воронцовского дворца и знаменитый Дом Руссова.

Среди масштабных достижений 2017 года мэр назвал реставрацию Потемкинской лестницы, моста Коцебу, а Стамбульский парк сегодня - это частичка истории и культуры Турции в Одессе. На данный момент ведется благоустройство Греческого парка. Его открытие планируется приурочить ко Дню города - 2018.

Также Одесский городской голова рассказал о масштабных инфраструктурных проектах, реализация которых началась в 2017 году. В центральной части города сети теплоснабжения отработали как минимум по два эксплуатационных срока, а то и больше.  Впервые за годы независимости Украины была начата реконструкция сети, заменено уже более 6 км труб. В этом году работа продолжена. Ожидаемый эффект от реконструкции теплотрасс, проведенной в прошлом году, с учетом нынешних цен на теплоносители составит более 20 млн. гривен в год.

Геннадий Труханов рассказал о здании новой мэрии на ул. Косовской и тех услугах, которые здесь уже предоставляются одесситам в Центре интегрированных услуг.

"Все услуги - под одной крышей" - сегодня для Одессы это уже не лозунг, а формат работы. Общепринятый для европейских стран и новый для Украины", - отметил Геннадий Труханов

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Теги: Одесса, Геннадий Труханов
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