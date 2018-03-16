Труханов: Одеса - місто з найкращим фінансовим становищем в країні

Мер Одеси Геннадій Труханов відзвітував перед територіальною громадою. Про це повідомили в прес-службі мера.

Наголошується, що в цьому році місцем проведення звіту, був обраний великий зал нової мерії на вул. Косовській, 2д.

Серед основних векторів розвитку міста в 2017 році мер назвав соціальну спрямованість, розвиток економіки і поліпшення якості життя людей.

"В місті продовжується робота по оновленню та модернізації всього міського господарства. Ми вже давно не латаємо дірки, а підходимо до питання капітально: тепломережі, дороги, транспорт – все це повинно відповідати духу часу і відповідати потребам одеситів", - заявив міський голова.

Труханів також зазначив, що за оцінкою Міжнародного центру перспективних досліджень Одеса визнана містом з найкращим фінансовим становищем в Україні.

Бюджет - далеко не єдиний напрямок, в якому Одеса займає лідируючі позиції. Так, серед серйозних досягнень - розвиток муніципального електротранспорту в Одесі.

"Три роки тому ми поставили перед собою мету - надання якісно нової послуги в оновленому рухомому складі. Ми зробили ставку на електротранспорт. Це, в першу чергу, екологічно, а також економічно вигідніше для населення", - підкреслив Геннадій Труханов.

На рейки спущено 10 нових модернізованих трамваїв, зроблених силами КП "Одесміськелектротранс", за маршрутами міста курсує 10 нових тролейбусів, придбаних за бюджетні кошти.

Також Одеса першою в Україні реалізувала проект співпраці з ЄБРР про поповнення тролейбусного парку ще на 47 тролейбусів. Перші білоруські тролейбуси вже курсують на маршрутах міста. До речі, одеське комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" протягом більше 2 років утримує першість серед комунальних підприємств України.

Також як першочергове завдання міський голова виділив розвиток сфери освіти. Так, за останні 3 роки капітально відремонтовано і відкрито 12 дошкільних навчальних закладів, відремонтовано 77 харчоблоків, капітально відремонтовано десятки шкіл.

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Основний акцент, за словами Труханова зроблено на впровадження енергоефективних заходів. У планах – відкриття в цьому році нової школи на вул. М. Говорова, 8, будівництво школи на 1000 місць в Суворовському районі, а також реконструкція дитячого садка в пер. Каркашадзе і будівництво нового дитячого садка в районі парку Перемоги. І все це - незважаючи на непросту соціально-економічну ситуацію в країні.

Не менше успіхів і в сфері охороні здоров'я. Геннадій Труханов розповів, що Одеса поки що єдине місто в Україні, в якому впроваджено проект з безкоштовного забезпечення медикаментами ургентних хворих в перші три доби після госпіталізації в стаціонар.

"Міська програма "Здоров'я" визнана найкращою в Україні. До нас їдуть з інших міст переймати цей досвід. Ми робимо все для того, щоб люди приходили в комфортні, відремонтовані медичні заклади, оснащені сучасною апаратурою. Нові амбулаторії відкриваються у віддалених мікрорайонах, де медустанов не було в принципі", - зазначив мер Одеси.

Також міський голова назвав Одесу лідером за кількістю введених в експлуатацію недобудов. До восьми зданими раніше в цьому звітному періоді додалися ще два в Малиновському та "Новий Маяк" в Суворовському районі. Крім того, в місті приступили до планомірного ремонту пам'яток архітектури: будівля палацу одружень, житлові будинки в Воронцовському провулку, на площі Тираспольської.

Розпочата реставрація памятникв національного значення комплексу Воронцовського палацу і знаменитий Будинок Руссова.

Серед масштабних досягнень 2017 року мер назвав реставрацію Потьомкінських сходів, моста Коцебу, а Стамбульський парк сьогодні - це частинка історії і культури Туреччини в Одесі. На даний момент ведеться благоустрій Грецького парку. Його відкриття планується приурочити до Дня міста - 2018.

Також Одеський міський голова розповів про масштабні інфраструктурні проекти, реалізація яких почалася в 2017 році. В центральній частині міста мережі теплопостачання відпрацювали як мінімум по два експлуатаційних строки, а то й більше. Вперше за роки незалежності України була розпочата реконструкція мережі, замінено вже більше 6 км труб. У цьому році робота продовжена. Очікуваний ефект від реконструкції теплотрас, проведеної в минулому році, з урахуванням нинішніх цін на теплоносії складе більше 20 млн. гривень на рік.

Геннадій Труханов розповів про нову будівлю мерії на вул. Косовській і тих послугах, які тут вже надаються одеситам у Центрі інтегрованих послуг.

"Всі послуги - під одним дахом" - сьогодні для Одеси це вже не гасло, а формат роботи. Загальноприйнятий для європейських країн і новий для України", - зазначив Геннадій Труханов