Труханов: новый аэропорт - один из самых масштабных проектов за всю историю Одессы 

Международный аэропорт "Одесса" - один из крупнейших аэродромов Украины. Еще несколько лет назад он находился в полном упадке, а работы по созданию современного, безопасного, полнофункционального аэродромного комплекса начались лишь в 2017 году начались.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Международный аэропорт "Одесса" - это пример комплексной работы и эффективного взаимодействия государственной и местной власти. Перед нами стояла задача построить не просто современный комплекс, а сделать его максимально комфортным для пассажиров", - сказал мэр Одессы.

По его словам, сегодня готовность объекта по основным строительным объёмам выполнена на 100%, построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 2800 метров, построены перроны для стоянки 8 самолетов, установлено самое современное светосигнальное оборудование и оборудование, обеспечивающее навигацию в районе аэропорта и взлет посадку воздушных судов (всепогодный аэропорт).

Сейчас ведутся монтаж и пусконаладочные работы сопутствующего оборудования, заканчивается строительство ливневой канализации и насосной станции.

"Мэрия и дальше будет поддерживать развитие аэропорта как основных воздушных ворот южного региона Украины. Мы сосредоточимся на реализации совместных программ аэропорта с городским комитетом по туризму по стимулированию индивидуального группового туризма со стран ЕС, Ближнего Востока, Кавказа, Средней Азии в наш регион", - заявил Труханов.

В сентябре-октябре этого года новый аэродромный комплекс аэропорта Одесса будет готов принять первые самолеты и первых пассажиров. Примечательно, что Одесса - единственный город в Украине, который в условиях продолжающегося карантина расширил географию полетов.

"Перед нами стояла сложная амбициозная задача - создать в Одессе безопасный, комфортный, всепогодный, международный аэродромный комплекс. И мы с этой задачей справились. Сделав это с любовью к нашему городу, к жителям и гостям Одессы", - добавил Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка.