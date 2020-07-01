Труханов: еще один крупный инфраструктурный проект вышел на финишную прямую 

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Начато обустройство 10-метровой стены памяти, цель которой - увековечить память отцов-основателей города

В Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка. 1 июля, в ходе рабочего выезда, предварительные результаты проинспектировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

"На месте заброшенного парка, которым целые десятилетия никто не занимался, и зоопарка, который требовал реконструкции, мы создаем настоящую сказку для детей с площадками, аттракционами и местами для отдыха", - отметил Труханов.

Сейчас в Преображенском парке также идет строительство мемориального интерактивного музея истории Одессы.

По его словам, начато обустройство 10-метровой стены памяти, цель которой - увековечить память отцов-основателей города, которые были там захоронены.

Кроме того, комплекс будет включать лекционный и выставочный залы.

“Интерактивный музей позволит сохранить память об известных людях, которые похоронены на этом кладбище, в частности, знаменитой киноактрисе Вере Холодной", - отметил Труханов.

Помимо этого, продолжается первый этап реконструкции зоопарка.

"Благоустройство Преображенского парка и реставрация Одесского зоопарка - логичное продолжение нашей системной работы по приведению в порядок всего района. Параллельно ведётся ремонт Новощепного ряда. Я рад, что такой серьёзный инфраструктурный проект выходит на финишную прямую, и уже совсем скоро одесситы и гости города смогут оценить нашу работу", - подчеркнул Труханов.

Напомним, ранее Труханов заявил, что 2020 год запомнится одесситам как год окончания строительства велопешеходной эстакады на 10 станции Большого Фонтана. Сооружение позволило соединить две части трассы здоровья в единый маршрут длиной 15 километров.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина