Труханов: наша задача - обеспечить безопасный учебный процесс не только в школах, но и в вузах

В Одессе отработан алгоритм работы школ и детских садов в условиях пандемии - с соблюдением всех требований безопасности. На повестке дня - вопрос учебного процесса в вузах.

Об этом заявил Одесский городской голова Геннадий Труханов во время встречи с членами Совета ректоров высших учебных заведений Одесского региона.

"Из 52 тысяч студентов в Одессе 14,5 тысяч проживает в общежитиях. Это объекты особого, пристального внимания с точки зрения распространения инфекции. К нам приезжают студенты из других регионов Украины. В том числе, тех, которые находятся в оранжевой и красной зоне. А это значит, что существует угроза попадания коронавируса к нам в город с внешнего периметра", - сказал мэр Одессы.

По его словам, перед городской властью стоит задача защитить город и, в то же время, помочь организовать учебный процесс в вузах.

"Мы планируем организовать проведение тестирования ИФА на выявление заболевания у студентов. На сегодня цена на данную услугу в коммерческих лабораториях составляет от 480 до 750 гривен. В то время как в наших коммунальных медучреждениях - в среднем 270 гривен. Сейчас мы определяем необходимое финансирование для закупки тест систем ИФА. Совместно с советом ректоров отработаем график тестирования", - сообщил Труханов.

На эти цели будет выделено финансирование из городского бюджета.

"Думаю, мы единственные в Украине, кто поставил перед собой такую задачу. Но в данном случае цель абсолютно точно оправдывает средства", - резюмировал Труханов.

Напомним, ранее в Министерстве образования объяснили, по какой схеме украинские университеты будут принимать детей с временно оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году; выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.