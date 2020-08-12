Труханов: наше завдання - забезпечити безпечний навчальний процес не тільки в школах, але й у вишах

В Одесі відпрацьований алгоритм роботи шкіл і дитячих садів в умовах пандемії - з дотриманням усіх вимог безпеки. На порядку денному - питання навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Про це заявив Одеський міський голова Геннадій Труханов під час зустрічі з членами Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону.

"З 52 тисяч студентів в Одесі 14,5 тисячі проживає в гуртожитках. Це об'єкти особливої, пильної уваги з точки зору поширення інфекції. До нас приїжджають студенти з інших регіонів України. В тому числі, тих, які знаходяться в помаранчевій і червоній зоні. А це означає, що існує загроза потрапляння коронавірусу до нас в місто з зовнішнього периметра", - сказав мер Одеси.

За його словами, перед міською владою стоїть завдання захистити місто та, водночас, допомогти організувати навчальний процес у вищих навчальних закладах.

"Ми плануємо організувати проведення тестування ІФА на виявлення захворювання у студентів. На сьогодні ціна на дану послугу в комерційних лабораторіях становить від 480 до 750 гривень. У той час як в наших комунальних медустановах - в середньому 270 гривень. Зараз ми визначаємо необхідне фінансування для закупівлі тест систем ІФА. Спільно з радою ректорів відпрацюємо графік тестування", - повідомив Труханов.

На ці цілі буде виділено фінансування з міського бюджету.

"Думаю, ми єдині в Україні, хто поставив перед собою таке завдання. Але в такому випадку мета абсолютно точно виправдовує засоби", - резюмував Труханов.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти пояснили, за якою схемою українські університети будуть приймати дітей з тимчасово окупованих територій.

Як писало РБК-Україна, в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році; випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.