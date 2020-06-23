Поступление для детей с оккупированных территорий: что предлагает МОН

Фото: приглашение на ЗНО (УНИАН)

У каждого ВУЗа будет квота, которую они смогут использовать

Почти 100 учебных заведений готовы принимать абитуриентов с оккупированных территорий по упрощенной схеме. Эту схему хотят сделать похожей на ту, по которой поступают абитуриенты из Крыма.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Как она уточнила, у каждого университета будет квота, которую они смогут использовать.

"Для этого надо изменить закон. Надеемся, к началу вступительной кампании - организуем", - рассказала Мандзий.

По ее словам, более 1,5 тысячи человек зарегистрировались на ВНО с временно оккупированных территорий.

"Они имеют право сдавать ВНО, не хотят - мы предлагаем другой вариант - это образовательный центр", - добавила она.

Напомним, ученикам с оккупированных территорий позволят поступать в вузы без ВНО.

Кроме того, в Кабмине заявили, что пока нет оснований для отмены или переноса Внешнего независимого оценивания.

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Автор: Анастасия Рокитна