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Поступление для детей с оккупированных территорий: что предлагает МОН

Новости » Политика     23.06.2020 - 14:17
Поступление для детей с оккупированных территорий: что предлагает МОН
Фото: приглашение на ЗНО (УНИАН)

У каждого ВУЗа будет квота, которую они смогут использовать

Почти 100 учебных заведений готовы принимать абитуриентов с оккупированных территорий по упрощенной схеме. Эту схему хотят сделать похожей на ту, по которой поступают абитуриенты из Крыма.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Как она уточнила, у каждого университета будет квота, которую они смогут использовать.

"Для этого надо изменить закон. Надеемся, к началу вступительной кампании - организуем", - рассказала Мандзий.

По ее словам, более 1,5 тысячи человек зарегистрировались на ВНО с временно оккупированных территорий.

"Они имеют право сдавать ВНО, не хотят - мы предлагаем другой вариант - это образовательный центр", - добавила она.

Напомним, ученикам с оккупированных территорий позволят поступать в вузы без ВНО.

Кроме того, в Кабмине заявили, что пока нет оснований для отмены или переноса Внешнего независимого оценивания.

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Автор: Анастасия Рокитна

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