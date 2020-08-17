Труханов: Дом Гоголя будет восстановлен 

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

До конца августа должны быть установлены строительные леса, а само здание - закрыто баннерами

Дом Гоголя находится в аварийном состоянии и требует срочной консервации во избежание дальнейшего разрушения. Такие выводы сделала комиссия, созданная 30 июля для обследования состояния фасадного Г-образного корпуса, известного как Дом Гоголя.

Об этом сообщи мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также, по его, словам, сегодня, 17 августа, члены исполнительного комитета Одесского горсовета, единогласно признали данный корпус непригодным для проживания, а также не соответствующим техническим и санитарным требованиям.

"Несмотря на то, что его аварийное состояние очевидно, для выполнения законодательной процедуры и продолжения нашей работы необходимо было получить данное экспертное заключение. Это - основание для выделения средств на консервацию Дома Гоголя", - сообщил мэр Одессы.

Одесский городской голова подчеркнул, что сегодня остро стоит вопрос о восстановлении в самые короткие сроки кровли и укреплении конструктивов здания.

Кроме того, по его словам, на связь вышли собственники помещений в Доме Гоголя, конструктивный диалог дает надежду, что дом будет восстановлен в первоначальном виде.

"В ближайшее время мы проведем очередное совещание на объекте совместно с владельцами. Далее - приступим к разработке проекта консервации Дома на осенне-зимний период. Параллельно с этим будет разработан проект восстановления Дома Гоголя, определены источники финансирования", - добавил Труханов.

Мэр Одессы сообщил, что до конца августа должны быть установлены строительные леса, а само здание - закрыто баннерами. Основная задача городской власти, отмечает Труханов, - сохранение уникального достояния Одессы.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявлял, что городская власть ведет системную работу по сохранению культурного наследия Одессы с 2015 года.

Кроме того, Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы.

По его словам, собственник большинства квартир в здании пытается через "черных" регистраторов закрепить своё частное право на знаменитую достопримечательность.