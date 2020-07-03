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Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы 

Новости » Общество     03.07.2020 - 15:52
Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы 
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

По его словам, Дом Руссова - это историческое и культурное наследие всех одесситов

В 2019 году в Одессе был отреставрирован Дом Руссова. Тем не менее, ряд вопросов так и остаётся нерешенным по сей день.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

До этого знаменитый памятник архитектуры более 10 лет находился в аварийном состоянии, пережил несколько пожаров.

"Никто не верил, что такой амбициозный проект будет воплощён в жизнь. Мы сделали все возможное и невозможное, и вернули ему облик, в котором его ждали больше десяти лет", - сказал Одесский городской голова.

Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы 

По его словам, сегодня собственник большинства квартир в здании Дома Руссова пытается через "чёрных" регистраторов закрепить своё частное право на знаменитую достопримечательность.

На внеочередном исполкоме, который состоялся 3 июля, мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова - это историческое и культурное наследие всех одесситов. А значит, и право собственности на него должно принадлежать громаде.

"Я проконсультировался с юристами, и выяснилось, что так называемое "право собственности" частного владельца больше напоминает аферу с документами, а не реальное право собственности. Это кощунство не по отношению ко мне или депутатскому корпусу, а миллионному городу", - подчеркнул Геннадий Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ОдессаГеннадий Труханов
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