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Трудовые мигранты перечислили в Украину 9,8 млрд долларов в 2019 году

Новости » Общество     12.12.2019 - 18:37
Трудовые мигранты перечислили в Украину 9,8 млрд долларов в 2019 году
Фото: украинцы (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

На конец года ожидается 11,5 млрд долларов

Трудовые мигранты перевели в Украину 9,8 миллиарда долларов за первые 10 месяцев 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что до конца года ожидается еще увеличение на примерно 2 млрд долларов.

"На конец года ожидаем 11,5 миллиарда долларов. Это на уровне прошлого года. Тенденция оттока рабочей силы прекратилась", - сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

Напомним, в Польше по состоянию на сегодняшний день работают почти 900 тыс. украинцев. Заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Польши разработало законопроект, который упрощает трудоустройство для врачей из стран, не входящих в состав Евросоюза, в частности из Украины.

Кроме того, в Национальном банке прогнозировали в 2019 году стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года. Предполагалось, что объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти, но это будет зависеть от экономической ситуации в тех странах, где в основном работают украинцы.

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