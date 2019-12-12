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Трудові мігранти переказали до України 9,8 млрд доларів у 2019 році

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 18:37
Трудові мігранти переказали до України 9,8 млрд доларів у 2019 році
Фото: українці (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

На кінець року очікується 11,5 млрд доларів

Трудові мігранти переказали до України 9,8 мільярда доларів за перші 10 місяців 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що до кінця року очікується ще збільшення на близько 2 млрд доларів.

"На кінець року очікуємо 11,5 мільярда доларів. Це на рівні минулого року. Тенденція відтоку робочої сили припинилася", - сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

Нагадаємо, у Польщі станом на сьогоднішній день працюють майже 900 тис. українців. Заступник директора Департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський заявив, що в польській економіці вже більше 1 мільйона ефективно зайнятих іммігрантів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я Польщі розробило законопроект, який спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України.

Крім того, у Національному банку прогнозували у 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року. Передбачалося, що обсяги переказів від трудових мігрантів у 2019 році зростатимуть, але це буде залежати від економічної ситуації в тих країнах, де здебільшого працюють українці.

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