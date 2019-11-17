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В Польше работают почти 900 тыс. трудовых мигрантов из Украины

Новости » Общество     17.11.2019 - 22:00
В Польше работают почти 900 тыс. трудовых мигрантов из Украины
Украинцы (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

В польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов

В Польше по состоянию на сегодняшний день работают почти 900 тыс. украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тыс. иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Беларуси. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Польши разработало законопроект, который упрощает трудоустройство для врачей из стран, которые не входят в состав Евросоюза, в частности из Украины.

Предлагаемые Министерством изменения позволят обойти или отложить процедуру нострификации - признания иностранных документов об образовании. Иностранным медикам планируют выдавать разрешения на работу в конкретной больнице или предоставят возможность сдать экзамен для получения разрешения на работу в Польше.

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