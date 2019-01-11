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НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины

Новости » Экономика    11.01.2019 - 16:35
НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины
Иллюстративное фото (msp.gov.ua)

Значительного роста не ожидается

В Национальном банке прогнозируют в 2019 году стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года. Об этом сегодня во время информационного дня скзал директор Департамента монетарной политики НБУ Сергей Николайчук, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти, но это будет зависеть от экономической ситуации в тех странах, где в основном работают украинцы.

"Фактически по трудовой миграции ожидаем, что не будет значительного увеличения количества трудовых мигрантов. Количество людей, которые будут работать за рубежом, считаем, будет на уровне 2018 года", - сообщил Николайчук.

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, утраченный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

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