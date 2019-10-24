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В Польше хотят упростить трудоустройство украинских врачей

Новости » Политика    24.10.2019 - 20:18
В Польше хотят упростить трудоустройство украинских врачей
Иллюстративное фото (Getty Images)

Минздрав Польши разработал проект закона об упрощении трудоустройства для врачей

Министерство здравоохранения Польши разработало законопроект, который упрощает трудоустройство для врачей из стран, которые не входят в состав Евросоюза, в частности из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Prawna.

Как сообщается, предлагаемые Министерством изменения позволят обойти или отложить процедуру нострификации - признания иностранных документов об образовании. Иностранным медикам планируют выдавать разрешения на работу в конкретной больнице или предоставят возможность сдать экзамен для получения разрешения на работу в Польше.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что с помощью этих нововведений власти намерены побороть "кадровый голод" в больницах, которые могут быть закрыты из-за отсутствия специалистов.

Президент Польской федерации больниц Ярослав Федоровский заявил, что похожую практику используют и в других европейских странах.

"Мы имеем преимущество в том, что врачи, претендующие на работу в Польше, - это люди, которые хорошо знают польский язык", - отметил он.

Издание отмечает, что в Польше работает много врачей из Украины, но, поскольку процесс нострификации диплома длительный и дорогостоящий, они работают санитарами или младшими медсестрами.

Проект закона уже направили в юридическую комиссию Сейма.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится государственная служба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда.

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