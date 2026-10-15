Трудова книжка втрачена або з помилками: як спростили підтвердження стажу в Україні

Чим і для кого важливі запроваджені зміни

Українцям розповіли, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову, яка спрощує правила підтвердження стажу для призначення пенсії:

або якщо трудова книжка втрачена;

або якщо у трудовій книжці немає необхідних записів;

або якщо у трудовій книжці є неточності.

Повідомляється, що зміни до правил мають допомогти людям підтвердити стаж роботи, необхідний для призначення пенсії, коли документи не збереглися або отримати їх неможливо.

Крім того, використання електронних реєстрів та нових способів підтвердження стажу має:

спростити механізм призначення пенсії;

допомогти уникнути потреби звертатися до суду для підтвердження стажу.

Уточнюється, що це - особливо важливо для людей, які не можуть отримати документи через:

бойові дії;

тимчасову окупацію;

знищення архівів;

ліквідацію підприємств.

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Більше способів підтвердити трудовий стаж

З огляду на запроваджені зміни, при призначенні пенсій Пенсійний фонд України повинен буде ширше використовувати відомості з державних електронних реєстрів.

"Якщо електронних даних, трудової книжки або потрібних записів у ній немає, людина зможе підтвердити стаж іншими документами", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що до їхнього переліку додали:

виписки із наказів;

особові рахунки;

відомості на видачу заробітної плати;

документи про банківські операції з нарахування та виплати зарплати;

рішення суду про встановлення періоду трудових відносин і характеру роботи;

інформацію податкових органів про заробітну плату або сплату єдиного податку.

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Допомога ПФУ у підтвердженні стажу людини

У Мінсоцполітики повідомили, що ПФУ допомагатиме українцям у підтвердженні стажу.

"Якщо документи про роботу не збереглися й отримати їх неможливо, стаж може бути підтверджений показами щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником", - пояснили громадянам.

Якщо ж підприємство було ліквідовано або архівні дані - відсутні, Пенсійний фонд допомагатиме шукати таких свідків за даними Реєстру застрахованих осіб.

Підтвердження трудового стажу в умовах війни

Були оновлені також правила зарахування стажу у випадках, коли трудова книжка містить виправлення чи неточні записи про роботу на підприємствах, які розташовані:

або на території бойових дій;

або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

"Якщо російська агресія спричинила пошкодження або знищення майна чи документів підприємства, стаж зараховуватимуть за процедурою, визначеною Пенсійним фондом за погодженням з Мінсоцполітики", - констатували у відомстві.

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Менше звернень до суду через розбіжності в особових даних

Якщо ім'я, прізвище, по батькові або дата народження в документі про стаж відрізняються від даних у паспорті чи свідоцтві про народження - звернення до суду буде не обов'язковим.

"Належність документа людині встановлюватиме Пенсійний фонд. Для цього Фонд визначить окремий порядок", - наголосили у Мінсоцполітики.

Уточнюється насамкінець, що цю постанову було схвалено на виконання закону №4851-IX "Про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу" (який набрав чинності 2 серпня 2026 року).