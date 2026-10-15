Трудова книжка втрачена або з помилками: як спростили підтвердження стажу в Україні

В Україні спростили правила підтвердження стажу роботи, якщо трудова книжка втрачена чи містить неточності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Українцям розповіли, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову, яка спрощує правила підтвердження стажу для призначення пенсії:
Повідомляється, що зміни до правил мають допомогти людям підтвердити стаж роботи, необхідний для призначення пенсії, коли документи не збереглися або отримати їх неможливо.
Крім того, використання електронних реєстрів та нових способів підтвердження стажу має:
Уточнюється, що це - особливо важливо для людей, які не можуть отримати документи через:
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З огляду на запроваджені зміни, при призначенні пенсій Пенсійний фонд України повинен буде ширше використовувати відомості з державних електронних реєстрів.
"Якщо електронних даних, трудової книжки або потрібних записів у ній немає, людина зможе підтвердити стаж іншими документами", - пояснили у міністерстві.
Зазначається, що до їхнього переліку додали:
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У Мінсоцполітики повідомили, що ПФУ допомагатиме українцям у підтвердженні стажу.
"Якщо документи про роботу не збереглися й отримати їх неможливо, стаж може бути підтверджений показами щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником", - пояснили громадянам.
Якщо ж підприємство було ліквідовано або архівні дані - відсутні, Пенсійний фонд допомагатиме шукати таких свідків за даними Реєстру застрахованих осіб.
Були оновлені також правила зарахування стажу у випадках, коли трудова книжка містить виправлення чи неточні записи про роботу на підприємствах, які розташовані:
"Якщо російська агресія спричинила пошкодження або знищення майна чи документів підприємства, стаж зараховуватимуть за процедурою, визначеною Пенсійним фондом за погодженням з Мінсоцполітики", - констатували у відомстві.
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Якщо ім'я, прізвище, по батькові або дата народження в документі про стаж відрізняються від даних у паспорті чи свідоцтві про народження - звернення до суду буде не обов'язковим.
"Належність документа людині встановлюватиме Пенсійний фонд. Для цього Фонд визначить окремий порядок", - наголосили у Мінсоцполітики.
Уточнюється насамкінець, що цю постанову було схвалено на виконання закону №4851-IX "Про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу" (який набрав чинності 2 серпня 2026 року).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію у 2026 році.
Крім того, ми пояснювали, як трудову книжку можна подати онлайн (ПФУ надав покрокову інструкцію).
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