Трудовий чи страховий стаж: у ПФУ пояснили важливу різницю під час оформлення пенсії

Під час оформлення пенсії українці можуть зіткнутися з двома поняттями - трудовим та страховим стажем. Вони пов'язані між собою, але мають різне значення.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Що таке трудовий стаж

Трудовий стаж - це період трудової діяльності людини, який підтверджується записами в трудовій книжці або іншими документами.

Це поняття переважно застосовувалося до 1 січня 2004 року - саме тоді набув чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Періоди роботи до цієї дати зараховують до страхового стажу на підставі документів про трудову діяльність відповідно до законодавства, яке діяло на той момент.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж - це період, протягом якого людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який сплачено страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Саме страховий стаж сьогодні враховується для визначення права людини на пенсію за віком та впливає на її розмір.

До нього можуть зараховуватися періоди роботи за трудовим договором, підприємницької діяльності та інші періоди, передбачені законодавством, якщо за них сплачувалися страхові внески.

У чому головна різниця

Різниця між цими поняттями полягає насамперед у тому, що трудовий стаж підтверджує факт роботи, а страховий - сплату страхових внесків.

Тому після 1 січня 2004 року для зарахування періоду до страхового стажу важливе значення має не лише те, що людина офіційно працювала. Потрібно, щоб за неї були сплачені необхідні страхові внески.

Інформація про сплачені внески після 1 січня 2004 року міститься в Реєстрі застрахованих осіб.

Що важливо майбутнім пенсіонерам

Щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії, Пенсійний фонд радить контролювати сплату роботодавцем страхових внесків та регулярно перевіряти дані про свій страховий стаж.

Тобто для майбутньої пенсії важливий не просто запис про роботу, а наявність відповідного страхового стажу, який підтверджується сплатою внесків.