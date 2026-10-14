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Одна помилка може зменшити пенсію: які дані в ПФУ варто перевірити зараз

06:30 14.10.2026 Ср
3 хв
aimg Олена Чупровська
Одна помилка може зменшити пенсію: які дані в ПФУ варто перевірити зараз Ілюстративне фото: пенсія може зменшитись через прогалини в записах (колаж РБК-Україна)
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Помилка в документах чи прогалина в записах про стаж може сильно зменшити пенсію. У Пенсійному фонді радять заздалегідь перевірити свої дані, щоб не залишитися без грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Неточності в документах і пропущені записи про стаж можуть не лише скоротити виплату. Через них пенсію можуть почати нараховувати пізніше.

Як швидко перевірити стаж і внески

Перевірити страховий стаж і відраховані внески можна за кілька хвилин. Для цього потрібно замовити електронну довідку ОК-5 або ОК-7 на порталі ПФУ.

У довідці ОК-5 є дані про заробіток для обчислення пенсії, страховий стаж і сплату внесків. Довідка ОК-7 показує зарплату, з якої платили єдиний соціальний внесок, і страховий стаж із 2011 року.

Замовити довідки можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Там у полі "Тип звернення" потрібно вибрати ОК-5 або ОК-7, дати згоду на обробку персональних даних і натиснути "Відправити до ПФУ".

Увійти в кабінет можна через BankID, "Дія.Підпис" або кваліфікований електронний підпис. Довідки також доступні в застосунку "Дія", а свій стаж видно у вкладці "Мій страховий стаж".

Електронні довідки з QR-кодом мають таку саму юридичну силу, як паперові, підписані уповноваженою особою ПФУ.

Що робити, якщо знайшли помилку

Якщо в реєстрі застрахованих осіб помилка в особистих даних, її можна виправити онлайн. Для цього подають анкету для зміни даних.

У кабінеті на вебпорталі ПФУ в розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно вибрати пункт "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб". Далі треба дати згоду на обробку даних і прикріпити скан паспорта та інших документів, які підтверджують правильні відомості, наприклад свідоцтво про шлюб. Наприкінці натиснути "Підписати та відправити до ПФУ".

Прізвище, ім'я та по батькові в трудовій книжці мають збігатися з паспортом. У ПФУ нагадують, що розбіжності можуть ускладнити підтвердження стажу.

Трудова книжка залишається основним документом, який підтверджує стаж до 1 січня 2004 року.

Якщо електронні записи про стаж із трудової книжки не відповідають дійсним, про це потрібно повідомити ПФУ через той самий портал. Звернення подають у розділі "Комунікації з ПФУ" - "Звернення". Після перевірки Пенсійний фонд виправить дані в реєстрі.

Нагадаємо, українці, які вже мають право на пенсію за віком, можуть не оформлювати її одразу.

Якщо відкласти виплату на шість років, її основний розмір зросте на 54%.

Також ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про базову соціальну допомогу.

Він об'єднає кілька видів виплат для сімей із низькими доходами.

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