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Трудоустройство не менее 80%: МОН одобрил стратегию развития профтехобразования

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство образования и науки Украины одобрило стратегию развития профессионально-технического образования до 2023 года. Документом предполагается, что уровень трудоустройства выпускников будет составлять не менее 80%.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Среди целей стратегии, в частности, усиление автономии учебных заведений, создание информационной системы управления образованием (EMIS), продолжение разработки стандартов профессионально-технического образования на компетентностной основе.

Также в документе заложены задачи, которые должны усилить сотрудничество бизнеса и профтеха.

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"В документе стратегии прописаны четкие показатели выполнения целей. Например, в результате сотрудничества учреждений и бизнеса уровень трудоустройства выпускников должна составлять не ниже 80%", - сообщили в МОН.

После доработки стратегия будет представлена ​​Кабинету министров Украины на утверждение.

Ранее РБК-Украина писало, что заведения профтехобразования на период январского усиления карантина будут осуществлять обучение лишь дистанционно.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины еще не начинало реформу школьного образования для обучения детей с пяти лет.

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