В МОН отрицают начало реформы для введения школьного обучения с 5 лет

Фото: школьники (freepik.com)

Министерство образования и науки Украины еще не начинало реформу школьного образования для обучения детей с пяти лет. Сейчас продолжается обсуждение этого вопроса.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Так, к обсуждению подключились детские психологи, педагоги и другие специалисты.

"Конечно, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития и, действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы", - отмечают в МОН.

В частности, обсуждаются изменение государственных образовательных стандартов и учебных программ.

"Сегодня в мире много стран начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Для нас же важно учесть особенности украинской школы... МОН хочет услышать мнения и предложения. Процесс их обработки будет достаточно длительным. И точно не будет односторонним", - убеждают в министерстве.

Ранее временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет назвал три ключевые аргументы введения школьного обучения с 5-ти лет.