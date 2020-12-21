Працевлаштування не менше 80%: МОН схвалив стратегію розвитку профтехосвіти

Міністерство освіти і науки України схвалив стратегію розвитку професійно-технічної освіти до 2023 року. Документом передбачається, що рівень працевлаштування випускників буде становити не менше 80%.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

Серед цілей стратегії, зокрема, посилення автономії навчальних закладів, створення інформаційної системи управління освітою (EMIS), продовження розробки стандартів професійно-технічної освіти на компетентнісній основі.

Також в документі закладені завдання, які повинні посилити співпрацю бізнесу і профтеху.

"У документі стратегії прописані чіткі показники виконання цілей. Наприклад, в результаті співпраці установ і бізнесу рівень працевлаштування випускників повинна становити не менш як 80%", - повідомили в МОН.

Після доопрацювання стратегія буде представлена ​​Кабінету міністрів України на затвердження.

Раніше РБК-Україна писало, що заклади профтехосвіти на період січневого посилення карантину будуть здійснювати навчання лише дистанційно.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України ще не починало реформу шкільної освіти для навчання дітей з п'яти років.