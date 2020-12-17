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Во время январского карантина ПТУ должны учить только дистанционно, - МОН

Киев, Четверг 17 декабря 2020 15:48
Во время январского карантина ПТУ должны учить только дистанционно, - МОН
Фото: дистанционное обучение (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заведения профтехобразования во время действия усиленного карантина с 8 до 24 января должны осуществлять обучение учащихся исключительно дистанционно. Администрациям нужно внести изменения в расписание занятий и согласовать с работодателями график и формат прохождения практики в этот период.

Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины.

В МОН отметили, что составлять отдельный график для практики нужно только в случае, если она приходится на период усиленного карантина.

"График согласовывается также с учеником, а дальше утверждается приказом директора профтеха. Если организовать практику таким способом невозможно из-за особенностей профессии, то ее следует провести после завершения усиленных карантинных ограничений", - пояснили в министерстве.

Кроме того, администрациям этих заведений следует составить гибкий график режима работы сотрудников на период действия усиленного карантина в Украине.

Напомним, накануне Минобразования дало рекомендации относительно формата работы школ во время усиленного карантина. Школам рекомендуют продлить зимние каникулы до завершения действия усиленных ограничений.

Как известно, с 00:00 8 января до 00:00 25 января в Украине будет действовать усиленный карантин. В частности, в этот период запрещается посещать учреждения образования.

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