Трудно не рассматривать как угрозу: Бербок о 100-тысячной армии РФ у границ Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала сосредоточение более 100 тысяч российских военных вблизи украинских границ. По ее словам, это трудно не рассматривать как угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которую цитирует Spiegel.
"Было трудно "не видеть" угрозу 100 000 российских солдат на границе с Украиной", - сказала Бербок.
При этом она подчеркнула необходимость диалога с РФ.
"Важно вернуться за стол переговоров, чтобы предупредить возможное российское вторжение в Украину. Мы должны найти способы возродить нормандский формат. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией для повышения безопасности во всей Европе", - отметила Бербок.
Она отметила, что между Германией и Россией существуют "серьезные, а иногда и принципиальные разногласия", но прослеживаются "возможности для дальнейшего сотрудничества".
Напомним, Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных. При этом в ВСУ заявили, что количество военных РФ может существенно вырасти в любой момент, а значит - Украина имеет дело с миллионной армией агрессора.
В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что новое вторжение России в Украину нереалистично.
При этом Канада уже направила в Украину отряд спецназначения из-за российской эскалации.