Трудно не рассматривать как угрозу: Бербок о 100-тысячной армии РФ у границ Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала сосредоточение более 100 тысяч российских военных вблизи украинских границ. По ее словам, это трудно не рассматривать как угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которую цитирует Spiegel.