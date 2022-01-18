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Важко не розглядати як загрозу: Бербок про 100-тисячну армію РФ біля кордонів України

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Берлін, Вівторок 18 січня 2022 15:07
Важко не розглядати як загрозу: Бербок про 100-тисячну армію РФ біля кордонів України Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала зосередження понад 100 тисяч російських військових поблизу українських кордонів. За її словами, це важко не розглядати як загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час брифінгу за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яку цитує Spiegel.

"Було важко "не бачити" загрозу 100 000 російських солдатів на кордоні з Україною", - сказала Бербок.

При цьому вона наголосила на необхідності діалогу з РФ.

"Важливо повернутися за стіл переговорів, аби попередити можливе російське вторгнення в Україну. Ми маємо знайти способи відродити нормандський формат. Ми готові до серйозного діалогу з Росією для підвищення безпеки у всій Європі", - зазначила Бербок.

Вона зазначила, що між Німеччиною та Росією існують "серйозні, а інколи й принципові розбіжності", але простежуються "можливості для подальшої співпраці".

Нагадаємо, Росія стягнула до українських кордонів понад 100 тисяч військових. При цьому в ЗСУ заявили, що кількість військових РФ може суттєво зрости у будь-який момент, а отже - Україна має справу з мільйонною армією агресора.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що нове вторгнення Росії в Україну нереалістичне.

При цьому Канада вже направила в Україну загін спецпризначення через російську ескалацію.

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