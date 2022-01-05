Трудно представить работу "Северного потока - 2" в случае нападения России на Украину, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил сегодня, 5 января, ситуацию вокруг Украины с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Он заявил, что в случае новой агрессии России газопровод "Северный поток-2" не заработает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции глав дипломатии США и Германии.