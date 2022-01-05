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Трудно представить работу "Северного потока - 2" в случае нападения России на Украину, - Блинкен

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил сегодня, 5 января, ситуацию вокруг Украины с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Он заявил, что в случае новой агрессии России газопровод "Северный поток-2" не заработает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции глав дипломатии США и Германии.

"В это время газ по этому трубопроводу не поступает. И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем", - сказал Блинкен.

Напомним, американские СМИ сообщали, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2".

А до этого, в Германии допустили остановку "Северного потока-2" в случае нового вторжения РФ в Украину.

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Энтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2