ru ua
Вт, 04 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", - Politico

Новина українською →
Украина, Вторник 04 января 2022 10:02
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", - Politico Фото: в Сенате готовят санкции против Северного потока (nord-stream2.com )
Автор: Александр Белоус

Сенат США 14 января будет голосовать за законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Проект закона предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Согласно тексту, полученному изданием, законопроект Круза требует, чтобы санкции в отношении трубопровода были наложены в течение 15 дней после принятия, и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них.

Для принятия законопроекта необходимо 60 голосов, и Круз и другие республиканцы уверены, что достигнут этой отметки. "Мы выиграем это голосование с подавляющим большинством", - сказал один из высокопоставленных республиканцев.

Голосование несет в себе очевидный политический риск для демократов, многие из которых в прошлом году высказались против решения Джо Байдена об отмене санкций в отношении газопровода из России в Германию. Кроме того, газопровод, который почти завершен и ожидает сертификации, добавляет дополнительный элемент сложности и драматизма на фоне возможного вторжения России в Украину.

Как отмечает издание, демократы могли избежать этого неловкого сценария для команды Байдена. У главы комитета Сената по международным отношениям демократа Боба Менендеса есть законопроект, предусматривающий суровые наказания для Москвы, в том числе жесткие санкции в отношении "Северного потока - 2" - но только после вторжения в Украину президента России Владимира Путина. Теоретически лидеры демократов в Сенате могли бы проголосовать за законопроект Менендеса наряду с законопроектом Круза.

Процедура Сената, позволяет партии большинства внести альтернативную поправку по рассматриваемому вопросу и, что особенно важно, она получает голосование первой. Проект партии меньшинства - в данном случае законопроект Круза - получили бы второе голосование.

Помещение законопроекта Менендеса рядом с законопроектом Круза дало бы демократам политическое прикрытие для того, что будет для них трудным голосованием. Почти все сенаторы ранее поддерживали аналогичный режим санкций, прописанный в законопроекте Круза. Но с тех пор Байден отказался от этих санкции, и поддержка закона Круза привела бы демократов к разногласиям с лидером их партии, отмечает издание.

Напомним, в Германии допустили остановку "Северного потока-2" в случае нового вторжения РФ в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", - Politico
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", - Politico
DAILY
Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза