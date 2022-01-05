Важко уявити роботу "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив сьогодні, 5 січня, ситуацію довкола України з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Він заявив, що у разі нової агресії Росії газопровід "Північний потік-2" не запрацює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції глав дипломатії США та Німеччини.
"В цей час газ цим трубопроводом не надходить. І якщо Росія відновить свою агресію щодо України, то, звичайно, буде складно уявити, як газ надходитиме по ньому в майбутньому", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляли, що США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2".
А до цього, в Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2" у разі нового вторгнення РФ в Україну.