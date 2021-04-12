На "трубу Медведчука" претендуют две компании

На управление так называемой "трубой Медвечука" - участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - претендуют две компании. Результаты конкурса будут позже.

Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).

Сообщается, что документы для участия в конкурсе поступили от двух украинских компаний. На сегодня документы анализируются на соответствие участников квалификационным критериям, изучаются экономические предложения компаний и их деловая репутация.

При этом в АРМА не раскрывают, какие именно компании претендуют на "трубу Медведчука". Как рассказал источник РБК-Украина в "Нафтогазе", одной из них является "Укртранснафта", которая подала документы на конкурс 9 апреля.