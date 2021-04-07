"Трубу Медведчука" передадут победителю конкурса, - Коболев

Об этом речь идет в интервью руководителя компании агентству "Настоящее время".

В настоящее время арестованный после решения Совета нацбезопасности нефтепродуктопровод находится в распоряжении Агентства по розыску и менеджменту активов.

"АРМА должно провести конкурс и передать этот актив его победителю. Мы планируем принять участие в этом конкурсе, у нас есть и опыт, и навыки, и у нас есть компания "Укртранснафта", которая успешно занимается транспортировкой нефти на протяжении всей независимости Украины", - сказал Коболев.

Он отметил, что считает "Нафтогаз" наиболее сильным претендентом на победу в конкурсе.