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"Трубу Медведчука" передадут победителю конкурса, - Коболев

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 21:29
"Трубу Медведчука" передадут победителю конкурса, - Коболев Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что арестованный нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" отдадут победителю конкурса. "Нафтогаз" планирует принять участие в этом конкурсе.

Об этом речь идет в интервью руководителя компании агентству "Настоящее время".

В настоящее время арестованный после решения Совета нацбезопасности нефтепродуктопровод находится в распоряжении Агентства по розыску и менеджменту активов.

"АРМА должно провести конкурс и передать этот актив его победителю. Мы планируем принять участие в этом конкурсе, у нас есть и опыт, и навыки, и у нас есть компания "Укртранснафта", которая успешно занимается транспортировкой нефти на протяжении всей независимости Украины", - сказал Коболев.

Он отметил, что считает "Нафтогаз" наиболее сильным претендентом на победу в конкурсе.

Напомним, до этого Коболев заявлял, что "Нафтогаз" готов начать эксплуатацию участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Как известно, 19 февраля СНБО принял решение о возвращении в государственную собственность участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который проходит по территории Украины. Этот продуктопровод называют "трубой Медведчука".

Добавим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил о диверсии на "трубе Медведчука". По его словам, неизвестные повредили почти 400 километров нефтепродуктопровода.

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