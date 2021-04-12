На "трубу Медведчука" претендують дві компанії

На управління так званою "трубою Медвечука" - ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - претендують дві компанії. Результати конкурсу будуть пізніше.

Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).

Повідомляється, що документи для участі у конкурсі надійшли від двох українських компаній. На сьогодні документи аналізуються на відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, вивчаються економічні пропозиції компаній та їх ділова репутація.

При цьому в АРМА не розкривають, які саме компанії претендують на "трубу Медведчука". Як розповіло джерело РБК-Україна в "Нафтогазі", однією з них є "Укртранснафта", яка подала документи на конкурс 9 квітня.