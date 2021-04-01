UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трубоукладчик прибыл к месту строительства "Северного потока-2" в Дании

Автор: Даша Харченко

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту проведения строительства "Северного потока-2" в водах Дании. Над укладкой труб продолжает работать компания "Фортуна".

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что последние три недели "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания.

"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", - говорится в сообщении оператора.

Ранее сообщалось, что с целью обхода санкций против проекта "Северный поток-2" Россия действует сразу по нескольким направлениям. Действия Москвы направлены на то, чтобы достроить газопровод.

Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

Добавим, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Северный поток-2
Читайте также
Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2"
Прогноз погоды