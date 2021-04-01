Трубоукладчик прибыл к месту строительства "Северного потока-2" в Дании

Отмечается, что последние три недели "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания.

"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", - говорится в сообщении оператора.

Ранее сообщалось, что с целью обхода санкций против проекта "Северный поток-2" Россия действует сразу по нескольким направлениям. Действия Москвы направлены на то, чтобы достроить газопровод.

Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

Добавим, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".