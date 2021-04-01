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Трубоукладчик прибув до місця будівництва "Північного потоку-2" в Данії

Автор: Даша Харченко

Трубоукладчик "Академік Черський" прибув до місця проведення будівництва "Північного потоку-2" у водах Данії. Над укладанням труб продовжує працювати компанія "Фортуна".

Про це повідомляє ТАСС.

Наголошується, що останні три тижні "Академік Черський" знаходився в Балтійському морі в районі Калінінградської області, де проводив ходові і предексплуатаційні випробування.

"Інформуємо вас про те, що судно "Академік Черський" прибуло на точку проведення робіт", - йдеться в повідомленні оператора.

Раніше повідомлялося, що з метою обходу санкцій проти проекту "Північний потік-2" Росія діє відразу за декількома напрямками. Дії Москви спрямовані на те, щоб добудувати газопровід.

Крім того, в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

Додамо, що влада Німеччини пообіцяла США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Новини України Північний потік-2
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