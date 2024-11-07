Трубін завдяки "Баварії" ввійшов у топ-рейтинг Ліги чемпіонів: відео

Українцю додала балів мюнхенська "Баварія", в матчі з якою він взяв 9 ударів. Португальський клуб мінімально поступився мюнхенцям на виїзді (0:1). Портал SofaScore оцінив дії Трубіна на 8,7 бала. Це найвищий показник серед усіх гравців матчу.

Воротар збірної України в поточному турнірі ЛЧ зіграв за "Бенфіку" без замін у всіх чотирьох зустрічах, в яких пропустив п'ять голів. У цих поєдинках він зробив 14 порятунків.

За кількістю сейвів він ділить 10-те місце з Іваном Невістічем ("Динамо" Загреб), К'єлом Схерпеном ("Штурм") та Маттіа Періном ("Ювентус"). А лідирує воротар "Мілана" Майк Меньян, у якого 27 порятунків. Він на чотири сейви випереджає Домініка Такача зі "Слована" та на п'ять – Еміліано Мартінеса з "Астон Вілли".

"Бенфіка" після чотирьох турів турніру набрала 6 очок та йде 19-ю. Це дає право на продовження боротьби в матчах плей-офф.