Ліга чемпіонів закрила черговий тур: хто лідер і яке проміжне місце в "Шахтаря"

Коротко про турнірне становище в Лізі чемпіонів – у матеріалі РБК-Україна .

Чемпіон України напередодні здобув вольову перемогу над швейцарським "Янг Бойз". Підопічні Маріно Пушіча результативно відреагували на гол Імері. Зубков і Судаков ще до перерви вивели "Шахтар" уперед, а в другій половині "гірники" холоднокровно втримали переможний рахунок.

"Шахтар" оформив подвійний успіх – забив перші м'ячі та вперше в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів узяв 3 очки. Позитивний результат у німецькому Гельзенкірхені дозволив "гірникам" трохи покращити турнірну ситуацію. Команда Пушіча піднялася на 28-ме місце в зведеній таблиці команд. До зони плей-офф – усього 1 пункт.

Після 4-го туру одноосібним лідером турнірної класифікації став "Ліверпуль". Мерсисайдці розтрощили леверкузенський "Байєр" (4:0) із хет-триком колумбійця Діаса та набрали 12 очок. "Червоні" виграли чотири поєдинки поспіль зі загальним рахунком 10:1. Зупинити "потяг" Арне Слота 27 листопада намагатиметься мадридський "Реал".

Королівський клуб, до речі, зазнав другої поразки в чотирьох турах. Чинний переможець Ліги чемпіонів не впорався з італійським "Міланом" (1:3) на домашній арені. За гольового мовчання Мбаппе не врятував "вершкових" і голкіпер збірної України Лунін. Поразки занали й інші українці. Універсал Зінченко з лондонським "Арсеналом" поступився міланському "Інтеру" (0:1), воротар Трубін у складі лісабонської "Бенфіки" мінімально програв мюнхенській "Баварії", а хавбек Ігнатенко з братиславським "Слованом" зазнав розгрому від загребського "Динамо" (1:4).

Тиск на "Ліверпуль" у прийдешньому турі намагатиметься чинити ціла група команд. Відразу чотири колективи – лісабонський "Спортінг", французькі "Монако" з "Брестом" і згаданий "Інтер" – набрали по 10 пунктів. Зовсім поруч розташувалися іспанська "Барселона", дортмундська "Боруссія" і бірмінгемська "Астон Вілла" (по 9). Далі без поразок іде "Аталанта" з Бергамо (8 очок), яка, щоправда, двічі зіграла внічию.

Який формат основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 і хто вийде в плей-офф

Вісім найкращих команд загального етапу автоматично потраплять до 1/8 фіналу. Натомість колективи, що посядуть місця з 9-го по 24-те, позмагаються в раунді з двох матчів, щоб отримати путівку в 1/8 фіналу турніру. Команди, що фінішують на 25-й позиції або нижче, вилітають з єврокубків.

У фазі плей-офф команди, що посіли місця між 9-м і 16-м, будуть сіяними під час жеребкування. Отже, вони зустрінуться з клубами, що посіли місця з 17-го по 24-те. Слабші колективи матимуть перевагу домашнього матчу-відповіді.

Вісім переможців першого раунду плей-офф попрямують в 1/8 фіналу. Там вони зіграють проти однієї з восьми команд, що в основному раунді Ліги чемпіонів посіли місця з 1-го по 8-ме. Експерти припускають, що для місця в топ-24 потрібно набрати мінімум 10 очок.

Який календар "Шахтаря" до кінця загального етапу Ліги чемпіонів 2024/25

"Гірники" зіграли половину матчів основного раунду. Тепер підопічні Пушіча зіграють по два поєдинки на виїзді та тимчасовій домашній арені в Гельзенкірхені.

Найближчий суперник "Шахтаря" – нідерландський ПСВ. Ейндховенці якраз посідають останнє прохідне місце в плей-офф (5 пунктів). Матч запланований на 27 листопада на стадіоні "Філліпс".

Далі "гірники" зустрінуться з мюнхенською "Баварією" удома (10 грудня). Завершить основний раунд чемпіон України в січні двома поєдинками – домашнім проти "Бреста" (22 січня) та виїзним проти "Боруссії" Д (29 січня).