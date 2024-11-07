Трубин благодаря "Баварии" вошел в топ-рейтинг Лиги чемпионов: видео

Украинцу добавила баллов мюнхенская "Бавария", в матче с которой он взял 9 ударов. Португальский клуб минимально уступил мюнхенцев на выезде (0:1). Портал SofaScore оценил действия Трубина в 8,7 балла. Это самый высокий показатель среди всех игроков матча.

Вратарь сборной Украины в текущем турнире ЛЧ сыграл за "Бенфику" без замен во всех четырех встречах, в которых пропустил пять голов. В этих поединках он совершил 14 спасений.

По количеству сейвов он делит 10 место с Иваном Невистичем ("Динамо" Загреб), Кьелом Схерпеном ("Штурм") и Маттиа Перином ("Ювентус"). А лидирует вратарь "Милана" Майк Меньян, у которого 27 спасений. Он на четыре сейва опережает Доминика Такача из "Слована" и на пять – Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы".

"Бенфика" после четырех туров турнира набрала 6 очков и идет 19-й. Это дает право на продолжение борьбы в матчах плей-офф.