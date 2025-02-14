ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Юний ірландець переписав історію єврокубків: що сталося у Лізі конференцій (відео)

Мольде, П'ятниця 14 лютого 2025 11:47
UA EN RU
Юний ірландець переписав історію єврокубків: що сталося у Лізі конференцій (відео) Фото: Майкл Нунен (x.com/ShamrockRovers)
Автор: Андрій Костенко

Визначна подія сталася у першому поєдинку плей-офф Ліги конференцій між норвезьким "Мольде" та ірландським "Шемрок Роверсом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Найтитулованіший клуб Ірландії на виїзді мінімально здолав суперника (1:0). Єдиний гол у матчі на 57-й хвилині забив форвард гостей Майкл Нунен.

Це була б абсолютно пересічна подія, якби не вік автора голу: йому всього 16. Нунен таким чином встановив новий рекорд єврокубків, ставши наймолодшим голеадором усіх континентальних клубних змагань в історії.

Якщо бути абсолютно точним, Нунену на момент взяття воріт (13 лютого 2025 року) було 16 років та 197 днів. Він на 21 день побив попереднє досягнення бельгійця Ромелу Лукаку, який забивав за "Андерлехт" уже в далекому 2009-му. Також ірландський тінейджер залишив за спиною таких майстрів як Ікер Муньяїн, Ансу Фаті та Ламін Ямаль.

Юний ірландець переписав історію єврокубків: що сталося у Лізі конференцій (відео)

Хто такий Макл Нунен

Народився в Дубліні в 2008 році. Починав у юнацьких командах ірландських клубів "Балліулстер Юнайтед" та "Сент-Патрікс". В останньому дебютував на дорослому рівні в жовтні минулого року.

15 січня перейшов до "Шемрок Роверс" і вже в дебютній грі за нову команду прославився унікальним досягненням. Ще коли грав за "Сенрт-Патрікс" у ірландських та британських ЗМІ була інформація, що юним форвардом цікавиться "Манчестер Сіті".

Нунен ще не грав за національну збірну своєї країни, але активно залучався до юнацьких команд. Там показав неабиякі бомбардирські здібності. Зокрема, в складі Ірландії U-15 забив у 13-ти матчах 8 голів. А в збірній 16-річних його показник – 11 голів у 12-ти іграх.

Раніше зірковий новачок забив перший гол за "Шахтар" ефектним ударом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА Футбол
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту