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Трубин стартовал с двух пропущенных: "Бенфика" и "Челси" сыграли первые матчи на Клубном чемпионате мира

Вторник 17 июня 2025 09:18
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Трубин стартовал с двух пропущенных: "Бенфика" и "Челси" сыграли первые матчи на Клубном чемпионате мира Фото: Анатолий Трубин (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

На Клубном чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи стартового первого тура. Среди главных событий - первый матч украинца Анатолия Трубина за "Бенфику".

Подробности - в обзоре РБК-Украина.

Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 1-й тур

Группа C

"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Бенфика" (Португалия) - 2:2

Голы: Мерентьель, 21, Батталья, 27 - Ди Мария, 45+2 (пенальти), Отаменди, 84

Удаления: Эррера, 45, Фигаль, 88 - Белотти, 72

Группа D

"Челси" (Англия) - "Лос-Анджелес" (США) - 2:0

Голы: Нету, 34, Фернандес, 80

"Фламенго" (Бразилия) - "Эсперанс" (Тунис) - 2:0

Голы: Де Арраскаэта, 17, Луис Араужо, 70

Дебют Трубина на ЧМ

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел свой дебютный матч на клубном чемпионате мира. Его "Бенфика" встречалась с аргентинским грандом "Бока Хуниорс" и едва спаслась от поражения.

Старт поединка оказался чрезвычайно сложным для португальцев. Уже к 27-й минуте аргентинцы оформили два гола после точных ударов Мерентьеля и Батальи. Оба выстрела оказались без шансов для Трубина - и при этом стали единственными ударами в створ ворот "Бенфики" за весь матч.

Еще до перерыва лиссабонцам удалось сократить отставание благодаря пенальти в исполнении Ди Марии, который проводит завершающие матчи в футболке "Бенфики". Перед этим голом красную карточку получил полузащитник "Боки Хуниорс" Эррера, но он к тому времени был уже заменен из-за травмы, поэтому команды на поле остались в равных составах.

Напряжение только возросло во втором тайме - красную карточку получил нападающий португальцев Белотти. Несмотря на это, команда Трубина сумела выровнять игру, а на 84-й минуте опытный Отаменди установил финальный счет - 2:2.

Обе команды доигрывали в равных составах - в концовке удаление "заработал" защитник "Боки" Фигаль.

Трубин отыграл без единого сейва: два удара в створ ворот - два гола. С другой стороны, вратарь продемонстрировал уверенность в игре ногами - 11 точных передач из 13.

Как прошли другие матчи

В группе D английский "Челси" уверенно одолел американский "Лос-Анджелес" (2:0). Португальский нападающий английского клуба Нету вывел команду вперед на 34-й минуте игры. А удвоил преимущество "Челси" Фернандес, который занес мяч в ворота после идеального навеса с фланга от Дилепа.

А бразильский гранд "Фламенго" без лишних проблем победил "Эсперанс" из Туниса благодаря голам Де Арраскаэты и Луиса Араужо. Оба мяча стали логическим завершением преимущества латиноамериканцев.

Отдельно стоит отметить Жоржиньо, который недавно перебрался в "Фламенго" из лондонского "Арсенала". В матче против африканского оппонента он провел результативное действие, показав, что способен быть ключевым игроком после возвращения из Европы.

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