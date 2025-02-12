Трубін проти росіянина у продовженні плей-офф Ліги чемпіонів: повний розклад матчів середи

В стикових іграх візьмуть участь команди, які за підсумками основного раунду посіли місця з 9-го до 24-те. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу де на них уже чекають клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом у бельгійському Брюгге. Там, команда господарів зіграє проти італійської "Аталанти".

О 22:00 розпочнуться ще три матчі. Лісабонська "Бенфіка" українця Анатолія Трубіна на виїзді зустрінеться з представником французької Ліги 1 – "Монако". Шотландський "Селтік" вдома зіграє проти мюнхенської "Баварії". А нідерландський "Фейєнорд" зійдеться з італійським "Міланом".

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Великий вечір футболу стартує з передматчевої студії о 21:00. До ведучих Вадима Шевякіна та Сергія Лук'яненка долучаться колишні гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Перелік матчів середи у плей-офф Ліги чемпіонів:

19:45, "Брюгге" – "Аталанта"

22:00, "Монако" – "Бенфіка"

22:00, "Селтік" – "Баварія"

22:00, "Фейєнорд" – "Мілан"

Анонс матчів 12 лютого

"Монако" – "Бенфіка". Команди зустрічались на етапі ліги саме в Монако. Поєдинок запам'ятався вчинком українця Трубіна, який перед грою проігнорував та не потиснув руку російському легіонеру монегасків Александру Головіну. Зазначимо також, що володарем "Монако" є російський бізнесмен Дмітрій Риболовлєв. Тому для українця протистояння принципове не лише зі спортивної точки зору. На попередньому етапі "Бенфіка" на виїзді здолала суперника – 3:2. А український голкіпер зробив декілька важливих сейвів. Втім, команди фінішували з однаковими результатами: 4 перемоги, 1 нічия та 3 поразки. "Бенфіка" обійшла суперника в таблиці за рахунок кращої різниці м'ячів.

"Брюгге" – "Аталанта". Бельгійці потрапили до плей-офф, зачепившись за останнє прохідне, 24-те місце, випередивши за різницею м'ячів загребське "Динамо", що мало таку ж кількість балів. "Аталанта" навпаки, утримувала місце у топ-вісімці аж до останнього туру. Але нічия з "Барселоною" опустила команду на 9-ту сходинку. Таким чином, це буде протистояння найгіршої та найкращої команд, що грають у стиках.

"Селтік" – "Баварія". Мюнхенці, розгромно поступившись "Фейєнорду" (0:3) у передостанньому турі, не зуміли фінішувавши в топ-8. Але з суперником у стиковому раунді їм пощастило. Якщо на своєму полі "Селтік" здатний створити локальні проблеми будь-якому опоненту, то з гостьовими іграми в них традиційні проблеми.

"Фейєнорд" – "Мілан". "Россонері" впродовж цього сезону вже не раз демонстрували, що вони можуть видати хорошу гру, коли відступати вже нікуди. А матчі плей-офф ЛЧ – саме така ситуація. Але й їхні опоненти здатні на карколомні ходи та сюрпризи. Достатньо згадати шалений камбек із 0:3 проти "Манчестер Сіті" (3:3) та сенсаційну перемогу над "Баварією" (3:0).