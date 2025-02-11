"Реал" на останніх хвилинах вирвав перемогу в Манчестері у матчі Ліги чемпіонів

Переможці трьох останніх фіналів Ліги чемпіонів – "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал" – зійшлися в стикових поєдинках задовго до вирішального матчу. Перша серія двоматчового протистояння пройшла в англійському Манчестері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, плей-офф, перший матч

"Манчестер Сіті" – "Реал" – 2:3

Голи: Холанд, 19, 80 (пенальті) – Мбаппе, 60, Діас, 86, Беллінгем, 90+2

Господарі більш комфортно почувалися в позиційних атаках. "Реал" дозволяв їм подовгу розігрувати м'яч у пошуках найкращого продовження. От тільки шансів на таке продовження майже не надавав. А коли "вершкові" розганяли контратаки, підопічні Хосепа Гвардіоли за ними не встигали. Тож Мбаппе, а потім Менді, які не реалізували свої шанси, винити в невдачах мають тільки себе.

А от "Ман Сіті" нагоду використав на всі сто. Гріліш закинув м'яч до штрафного "Реала", там Гвардіол грудьми скинув на Холанда. А норвежець свій шанс не змарнував. Арбітри довго-довго перевіряли, чи не було там офсайду, але все ж таки вказали на центр.

"Реал" одразу відповів ударом Вінісіуса в поперечину. Проте більше біля воріт Едерсона нічого занадто страшного вже не виникало. А от у господарів небезпеку створювали Фоден та Аканджи.

Мадридці до перерви перевершили суперника за ударами по воротах – дев'ять проти шести – але пішли на відпочинок поступаючись.

Вже перший небезпечний епізод біля воріт "Сіті" по перерві став для "вершкових" результативним. Футболісти "Реала" ретельно готували стандарт, втім сам штрафний завершився ударом Вальверде в стінку. Але розвиток атаки другим темпом вдався. Себальос помітив ривок Мбаппе, акуратно накинув на француза. У того м'яч зрізався з ноги, але потрапив у ворота – 1:1.

"Реал" продовжував атакувати. Небезпеку створювали Вальверде та Мбаппе. Втім, м'яч знову опинився "не в тих" воротах. Під час атаки господарів здалося, що Фоден проти якого діяв Себальос трохи підмалював порушення в штрафному і на пенальті епізод не тягне. Але французький арбітр Клеман Тюрпен надто впевнено вказав на 11 метрів, навіть не став перевіряти на VAR.

До точки підійшов Холанд і дуже легко переграв Куртуа. Дубль норвежця і 2:1 – "Сіті" попереду.

Не встиг стадіон відсвяткувати подію і знову забив "Реал". Едерсон невдало ввів м'яч у гру. Беллінгем перехопив та віддав на Вінісіуса. Той пробив, але голкіпер господарів парирував удар корпусом. На добивання першим встиг Діас, який тільки-тільки вийшов на заміну – 2:2. А в компенсований час вже сам Беллінгем забив трітій гол "Реала". Як виявилося, переможний.

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