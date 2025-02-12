Трубин против россиянина в продолжении плей-офф Лиги чемпионов: полное расписание матчей среды

В стыковых играх примут участие команды, которые по итогам основного раунда заняли места с 9-го по 24-е. Победители выйдут в 1/8 финала где их уже ждут клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Игровой день стартует в 19:45 по Киеву в бельгийском Брюгге. Там, команда хозяев сыграет против итальянской "Аталанты".

В 22:00 начнутся еще три матча. Лиссабонская "Бенфика" украинца Анатолия Трубина на выезде встретится с представителем французской Лиги 1 - "Монако". Шотландский "Селтик" дома сыграет против мюнхенской "Баварии". А нидерландский "Фейенорд" сойдется с итальянским "Миланом".

Все поединки покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Большой вечер футбола стартует с предматчевой студии в 21:00. К ведущим Вадиму Шевякину и Сергею Лукьяненко присоединятся бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Перечень матчей среды в плей-офф Лиги чемпионов:

19:45, "Брюгге" - "Аталанта"

22:00, "Монако" - "Бенфика"

22:00, "Селтик" - "Бавария"

22:00, "Фейенорд" - "Милан"

Анонс матчей 12 февраля

"Монако" - "Бенфика". Команды встречались на этапе лиги именно в Монако. Поединок запомнился поступком украинца Трубина, который перед игрой проигнорировал и не пожал руку российскому легионеру монегасков Александру Головину. Отметим также, что владельцем "Монако" является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Поэтому для украинца противостояние принципиально не только со спортивной точки зрения. На предыдущем этапе "Бенфика" на выезде одолела соперника - 3:2. А украинский голкипер сделал несколько важных сейвов. Впрочем, команды финишировали с одинаковыми результатами: 4 победы, 1 ничья и 3 поражения. "Бенфика" обошла соперника в таблице за счет лучшей разницы мячей.

"Брюгге" - "Аталанта". Бельгийцы попали в плей-офф, зацепившись за последнее проходное, 24-е место, опередив по разнице мячей загребское "Динамо", имевшее такое же количество баллов. "Аталанта" наоборот, удерживала место в топ-восьмерке до последнего тура. Но ничья с "Барселоной" опустила команду на 9-ю строчку. Таким образом, это будет противостояние худшей и лучшей команд, играющих в стыках.

"Селтик" - "Бавария". Мюнхенцы, разгромно уступив "Фейеноорду" (0:3) в предпоследнем туре, не сумели финишировав в топ-8. Но с соперником в стыковом раунде им повезло. Если на своем поле "Селтик" способен создать локальные проблемы любому оппоненту, то с гостевыми играми у них традиционные проблемы.

"Фейенорд" - "Милан". "Россонери" в течение этого сезона уже не раз демонстрировали, что они могут выдать хорошую игру, когда отступать уже некуда. А матчи плей-офф ЛЧ - именно такая ситуация. Но и их оппоненты способны на сногсшибательные ходы и сюрпризы. Достаточно вспомнить сумасшедший камбэк с 0:3 против "Манчестер Сити" (3:3) и сенсационную победу над "Баварией" (3:0).